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55 минут назад

СМИ: неизвестный открыл стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону

Мария Иванова

В четверг, 2 февраля, неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

МВД: неизвестный открыл стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным полицейских, в результате стрельбы никто не пострадал. Стрелявший покинул место происшествия на машине, его разыскивают.

Очевидцы рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что слышали рядом с ТЦ автоматные очереди. По данным газеты, стрельба велась из машины.

31 января СМИ рассказали о водителе Infiniti, который начал стрелять по такси на 57-м километре МКАД.

Сообщалось, что таксист не пропустил Infiniti, после чего иномарка выехала на встречку, начала таранить такси, а затем ее водитель стал стрелять. Пострадал ли таксист, не уточнялось.

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