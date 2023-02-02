МВД: неизвестный открыл стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону

В четверг, 2 февраля, неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

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По данным полицейских, в результате стрельбы никто не пострадал. Стрелявший покинул место происшествия на машине, его разыскивают.

Очевидцы рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что слышали рядом с ТЦ автоматные очереди. По данным газеты, стрельба велась из машины.

31 января СМИ рассказали о водителе Infiniti, который начал стрелять по такси на 57-м километре МКАД.