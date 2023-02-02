СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

В Краматорске (ДНР) прозвучали взрывы, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Кроме того, в ряде регионов восточной и центральной части Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения.

Сейчас тревога действует в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ, в Краматорске (ДНР) прозвучали взрывы.

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы.