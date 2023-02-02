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59 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Никита Бородкин

В Краматорске (ДНР) прозвучали взрывы, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Кроме того, в ряде регионов восточной и центральной части Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения.

Сейчас тревога действует в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ, в Краматорске (ДНР) прозвучали взрывы.

В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы.

26 января воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины. СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Виннице, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. На следующий день в Минобороны РФ рассказали, что удары позволили сорвать перевозку оружия Вооруженных сил Украины и нарушить работу производств, занятых в ремонте военной техники.

Происшествия,Видео,Минобороны России,ФСБ,
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