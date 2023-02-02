Полиция изъяла оружие у пермяка, устроившего стрельбу на улице

«Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал двух мужчин. Пермяки были доставлены в отдел, где выяснилось, что оружие является охолощенным, стреляет холостыми патронами и не представляет опасности. Оружие было изъято полицейскими», — сообщили в ведомстве.

Как пояснил правоохранителям сам задержанный, он приобрел его четыре дня назад и еще не успел оформить необходимые документы, а патроны при стрельбе использовал светозвуковые, поскольку они подходят для охолощенного оружия и не могут нанести вреда. В отношении пермяка был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».