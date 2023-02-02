Разорванное тело мужчины нашли на козырьке подъезда в российском городе

Жители города Новороссийска Краснодарского края обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «Новороссийск ДТП@nvrsk_road».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам местных жителей, утром 2 февраля они услышали громкий хлопок, после чего нашли погибшего. Обнаженное тело россиянина частично свисало с козырька подъезда. В комментариях местные жители сообщают, что мертвого горожанина также видели дети, которые утром шли в школу.

Как пишут авторы поста, предположительно, 39-летний мужчина покончил с собой. По их данным, на балконе 16 этажа дома нашли мужской халат.