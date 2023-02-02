Названа предварительная причина пожара в бытовках в Севастополе

Пожар в бытовках строителей в Севастополе произошел из-за замыкания в электроприборе. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Также ТАСС пишет, что число погибших выросло до восьми. По предварительной информации, под завалами больше нет людей. Как сообщал губернатор региона Михаил Развожаев, еще двух рабочих госпитализировали.

Напомним, что возгорание произошло утром в четверг, 2 февраля, в двухэтажном строении в поселке Сахарная Головка. Всего в жилом модуле было 38 комнат — он предназначался для проживания около 190 человек, которые были заняты в строительстве трассы «Таврида». В момент начала пожара строители спали в помещениях, однако большинство из них смогли эвакуироваться самостоятельно.