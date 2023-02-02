В Москве на Киевском шоссе горят павильоны строительного рынка

Возгорание павильонов строительного рынка произошло на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, пожар возник на 21 километре Киевского шоссе. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров — угроза распространения огня до сих пор сохраняется.
Накануне пожар начался на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Уточняется, что когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.
Помимо этого, на севере столицы на стройке произошел пожар в понедельник, 30 января. По предварительной информации, возгорание произошло на стройплощадке, расположенной около дома № 15, корпус 4, по 1-й улице Ямского Поля.