В Москве на Киевском шоссе горят павильоны строительного рынка

Возгорание павильонов строительного рынка произошло на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

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По его словам, пожар возник на 21 километре Киевского шоссе. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров — угроза распространения огня до сих пор сохраняется.

Накануне пожар начался на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Уточняется, что когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.