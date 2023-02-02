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35 минут назад

В российском селе два брата три года держали девушку в рабстве

Lenta.ru

Саратовский суд приговорил двух братьев, которые на протяжении трех лет держали в рабстве девушку, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В российском селе два брата три года держали девушку в рабстве
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, в 2016 году мужчины 35 и 37 лет заставили незнакомую 25-летнюю девушку заниматься рабским трудом на территории частного дома в селе Клещевка Саратовского района. Они держали ее в сарае, давали ей минимум продуктов и контролировали ее труд. Любые попытки девушки к бегству пресекались, в наказание за это мужчины избивали ее и угрожали. Так она прожила три года.

23 декабря 2019 года она смогла убежать. В этом ей помогли другие люди, которые увезли ее из заточения на машине. Братья попытались догнать девушку, но ей все же удалось доехать до Саратова и заявить в полицию.

Братьев приговорили к девяти годам колонии строго режима за использование рабского труда с применением насилия и покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия.

Ранее сообщалось, что двоим рабочим из Узбекистана удалось выбраться из рабства на стройке детского сада в Нижнем Новгороде. В 2022 году они приехали по приглашению друга на заработки в Россию. Позднее выяснилось, что переписку с ними вел некий Розумродов Акмар, который отобрал телефон у их друга. У них отняли паспорта и заставляли работать бесплатно, регулярно избивая и угрожая связями в правоохранительных органах.

Происшествия,Следственный комитет,
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