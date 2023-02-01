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1 час назад

На Украине раскрыли масштабную схему организации проституции

Елена Прошина

Служба безопасности Украины разоблачила руководство Департамента миграционной полиции страны в организации масштабной схемы проституции на территории государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

На Украине раскрыли масштабную схему организации проституции
Фото: 

По итогам расследования сотрудники ведомства при содействии главы МВД Игоря Клименко и руководства Нацполиции провели более 30 обысков и задержали свыше 20 человек, в том числе замначальника и руководителя отдела профильного подразделения Департамента миграционной полиции. Их всех обвиняют в создании и руководстве преступной организации, сутенерстве и вовлечении лиц в занятие проституцией.

Согласно материалам дела, чиновники «прикрывали деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве», в которые «подбирали» девушек в возрасте от 18 до 30 лет «с уязвимым психо-эмоциональным состоянием». Делали это через сеть специализированных сообществ в интернете. Всем девушкам предлагали «поездки к клиентам в разных областях Украины и даже отправляли заграницу». Стоимость их «услуг» составляла от 500 до 10000 долларов (от 35 до 700 тысяч рублей) за ночь. Ежемесячная прибыль организаторов нелегального бизнеса составляла более 50 миллионов гривен (95 миллионов рублей).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для всех лиц, причастных к деятельности преступной организации.

Происшествия,Игорь Клименко,СБУ,
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