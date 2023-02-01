В Италии нашли тело пропавшей 23-летней украинки

Тело 23-летней украинки Яны Малайко, пропавшей 20 января в Кастильоне-делле-Стивьере, было найдено среди ежевики в поле на границе между провинциями Мантуя и Брешиа, сообщает газета la Repubblica.

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По обвинению в убийстве девушки арестован ее бывший сожитель, 34-летний гражданин Молдавии Дмитрий Стратан, с которым она рассталась в начале января. Пара познакомилась три года назад, причиной для расставания стали постоянные ссоры и нежелание мужчины найти работу. По информации журналистов, Стратан не смирился с расставанием и перешел к угрозам.

21 января его арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела, он отказался давать показания. Тело девушки нашли в сельской местности спустя нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.