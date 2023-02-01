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23 минуты назад

la Repubblica: в Италии нашли тело пропавшей 23-летней украинки

Газета.Ru

Тело 23-летней украинки Яны Малайко, пропавшей 20 января в Кастильоне-делле-Стивьере, было найдено среди ежевики в поле на границе между провинциями Мантуя и Брешиа, сообщает газета la Repubblica.

В Италии нашли тело пропавшей 23-летней украинки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По обвинению в убийстве девушки арестован ее бывший сожитель, 34-летний гражданин Молдавии Дмитрий Стратан, с которым она рассталась в начале января. Пара познакомилась три года назад, причиной для расставания стали постоянные ссоры и нежелание мужчины найти работу. По информации журналистов, Стратан не смирился с расставанием и перешел к угрозам.

21 января его арестовали по обвинении в преднамеренном убийстве и сокрытии тела, он отказался давать показания. Тело девушки нашли в сельской местности спустя нескольких дней поисков при участии команд кинологов с собаками и местных добровольцев.

В ноябре прошлого года в Италии жестоко убили 23-летнюю гражданку Украины, которая сбежала в Европу с трехлетним сыном, когда началась спецоперация. Итальянские власти обвинили в преступлении ее 32-летнего бывшего супруга.

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