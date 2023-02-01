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10 минут назад

Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела

Елена Прошина

Убившего двух друзей россиянина приговорили к 15 годам

Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
Фото: ТАССТАСС

Жителя Каневского района Краснодарского края Александра Соболевского, убившего двух друзей, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в июле 2022 года Соболевский находился в гостях, где между ним и его друзьями возник конфликт, во время которого они нанесли ему несколько ударов.

Потерпевший сразу после этого ушел, но позже вернулся вместе с охотничьим оружием. Затем он открыл огонь по обидчикам, которые от полученных ранений скончались на месте.

Кроме того в ходе расследования дела следователи обнаружили у Соболевского дома самодельное взрывчатое устройство.

Компоненты к нему он незаконно приобрел у своего знакомого.

«Рассмотрев материалы дела, суд счел вину подсудимого доказанной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — отмечается в сообщении.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей, постановив выплатить ей в качестве компенсации морального вреда полтора миллиона рублей.

Происшествия,Александр Соболевский,
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