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18 минут назад

В Вашингтоне произошла стрельба на станции метро

Елена Прошина

Один человек скончался и ещё трое были ранены в результате стрельбы у станции метро «Потомак-авеню» в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на властей города.

В Вашингтоне произошла стрельба на станции метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что стрелок, имя которого в полиции не назвали, по неясным причинам выстрелил в пассажира метробуса, после чего пошёл на вокзал, где выстрелил в ещё одного человека. После стрелок спустился по эскалатору к железнодорожной платформе, где открыл беспорядочную стрельбу по людям.

При этом двое сотрудников метрополитена попытались остановить злоумышленника, и один из них был смертельно ранен. Столкнувшись с сопротивлением, стрелок попытался скрыться в вагоне поезда, но пассажиры попытались повалить его на землю, из-за чего тот покинул транспорт и попытался скрыться, но был арестован сотрудниками полиции.

В полиции сообщили, что сотрудник метрополитена, который пытался остановить мужчину, скончался. Ещё трое прохожих получили ранения.

Ранее семь человек погибли в результате стрельбы в Иерусалиме.

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