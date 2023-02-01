В Вашингтоне произошла стрельба на станции метро

Один человек скончался и ещё трое были ранены в результате стрельбы у станции метро «Потомак-авеню» в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на властей города.

Сообщается, что стрелок, имя которого в полиции не назвали, по неясным причинам выстрелил в пассажира метробуса, после чего пошёл на вокзал, где выстрелил в ещё одного человека. После стрелок спустился по эскалатору к железнодорожной платформе, где открыл беспорядочную стрельбу по людям.

При этом двое сотрудников метрополитена попытались остановить злоумышленника, и один из них был смертельно ранен. Столкнувшись с сопротивлением, стрелок попытался скрыться в вагоне поезда, но пассажиры попытались повалить его на землю, из-за чего тот покинул транспорт и попытался скрыться, но был арестован сотрудниками полиции.

В полиции сообщили, что сотрудник метрополитена, который пытался остановить мужчину, скончался. Ещё трое прохожих получили ранения.