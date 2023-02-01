Стало известно об аресте бывшего вице-президента РЖД Акулова

Бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова арестовали. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Акулова обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По итогам рассмотрения дела Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил вице-президенту РЖД меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Другие подробности разбирательства неизвестны.
Напомним, что Акулов занимал пост вице-президента РЖД с 2005 по 2017 годы. Кроме того в 2010-2016 годах он возглавлял дочернюю компанию организации — Федеральную пассажирскую компанию.