Стало известно об аресте бывшего вице-президента РЖД Акулова

Бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова арестовали. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Акулова обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По итогам рассмотрения дела Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил вице-президенту РЖД меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Другие подробности разбирательства неизвестны.