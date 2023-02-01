В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
15 минут назад

Стало известно об аресте бывшего вице-президента РЖД Акулова

Елена Прошина

Бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова арестовали. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Стало известно об аресте бывшего вице-президента РЖД Акулова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акулова обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По итогам рассмотрения дела Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил вице-президенту РЖД меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Другие подробности разбирательства неизвестны.

Напомним, что Акулов занимал пост вице-президента РЖД с 2005 по 2017 годы. Кроме того в 2010-2016 годах он возглавлял дочернюю компанию организации — Федеральную пассажирскую компанию.

Происшествия,Михаил Акулов,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители