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1 час назад

Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД

Lenta.ruиещё 1

Арестованному на два месяца бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову вменяют хищение средств через екатеринбургскую компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, Акулов дал указание профинансировать строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должны были возвести на Тюменской улице в Екатеринбурге, однако его так и не построили. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Акулова под арест до 30 марта по делу о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 7 статьи 158 УК РФ).

Происшествия,Михаил Акулов,РЖД,
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