Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД

Арестованному на два месяца бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову вменяют хищение средств через екатеринбургскую компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По его информации, Акулов дал указание профинансировать строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должны были возвести на Тюменской улице в Екатеринбурге, однако его так и не построили. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей.