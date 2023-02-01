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24 минуты назад

Гулявшую с теленком по Красной площади американку арестовали

Илья Родин

Тверской суд Москвы назначил 13 суток ареста гражданке США Алисии Дей, решившей выгулять приобретенного на Авито теленка на Красной площади. Об этом пишет РИА «Новости».

Судья принял решение признать Дей «виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП [неповиновение полиции], и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста».

Уточняется, что на женщину составили два протокола, по части 6.1 статьи 20.2 и по части 1 статьи 19.3. Штраф по первому протоколу составил 20 тыс. рублей.

На суде Дей не признала свою вину. Она заявила, что хотела показать питомцу по имени Доктор Теленок Красную площадь. После этого она намеревалась отправить его в денник, где животное жило бы вплоть до естественной смерти.

Правоохранительные органы, в свою очередь, рассказали, что американская вегетарианка и зоозащитница использовала питомца «в качестве наглядной агитации», выкрикивала лозунг «животные - не еда». Кроме того, она оказывала сотрудникам полиции пассивное неповиновение, отказалась предъявлять документы.

В полиции напомнили также, что проведение любых акций и протестов на Красной площади запрещено.

Ранее активистка заявила, что не собиралась проводить какие-либо акции. Она желала лишь «полюбоваться видами».

Происшествия,Видео,Алисия Дей,
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