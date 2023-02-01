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49 минут назад

В Одессе задержали чиновника обладминистрации по подозрению в коррупции

Елена Прошина

Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации по подозрению в получении взятки. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В Одессе задержали чиновника обладминистрации по подозрению в коррупции
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что речь идет о работнике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской обладминистрации. По словам Гончаренко, чиновника задержали «на взятке».

«В здании администрации продолжаются следственные действия», — добавил он.

Никаких других подробностей он не привел. В СБУ ситуацию тоже пока не прокомментировали.

Ранее стало известно, что на Украине проводят обыски. В частности, СБУ приходили с ними к бизнесмену Игорю Коломойскому, в налоговую службу в Киеве, экс-главе МВД Арсену Авакову, депутату запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиму Столару, офис генпрокурора Украины и Государственную таможенную службу.

Происшествия,Вадим Столар,Алексей Гончаренко,Арсен Аваков,Верховная Рада,СБУ,
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