В Одессе задержали чиновника обладминистрации по подозрению в коррупции

Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации по подозрению в получении взятки. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Он уточнил, что речь идет о работнике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской обладминистрации. По словам Гончаренко, чиновника задержали «на взятке».
«В здании администрации продолжаются следственные действия», — добавил он.
Никаких других подробностей он не привел. В СБУ ситуацию тоже пока не прокомментировали.
Ранее стало известно, что на Украине проводят обыски. В частности, СБУ приходили с ними к бизнесмену Игорю Коломойскому, в налоговую службу в Киеве, экс-главе МВД Арсену Авакову, депутату запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиму Столару, офис генпрокурора Украины и Государственную таможенную службу.