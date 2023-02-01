В Одессе задержали чиновника обладминистрации по подозрению в коррупции

Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации по подозрению в получении взятки. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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Он уточнил, что речь идет о работнике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской обладминистрации. По словам Гончаренко, чиновника задержали «на взятке».

«В здании администрации продолжаются следственные действия», — добавил он.

Никаких других подробностей он не привел. В СБУ ситуацию тоже пока не прокомментировали.