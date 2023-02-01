В Индии при сходе лавины погибли два туриста

Два лыжника погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
Об этом сообщила полиция города Барамуллы.
«На данный момент 19 иностранных граждан были спасены, тела двух иностранных граждан были извлечены из под лавины и направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее британский актёр Джулиан Сэндс, известный зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», пропал в горах в штате Калифорния.