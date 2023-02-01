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20 минут назад

В Индии при сходе лавины погибли два туриста

RT на русском

Два лыжника погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

В Индии при сходе лавины погибли два туриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила полиция города Барамуллы.

«На данный момент 19 иностранных граждан были спасены, тела двух иностранных граждан были извлечены из под лавины и направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее британский актёр Джулиан Сэндс, известный зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», пропал в горах в штате Калифорния.

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