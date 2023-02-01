Подросток погиб под поездом в Подмосковье

В Подмосковье подросток погиб под колесами пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в среду, 1 февраля.

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По данным ведомства, трагедия произошла 31 января на станции «Столбовая» Курского направления Московской железной дороги. В результате столкновения с электропоездом «Серпухов - Новоиерусалимская» 17-летний молодой человек получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты ведомства. Были опрошены очевидцы. В рамках расследования сотрудники СК выяснят все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе и условия обучения и проживания погибшего.