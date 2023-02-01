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1 час назад

Американку, которая выгуляла теленка на Красной площади, арестовали на 13 суток

Вечерняя Москваиещё 9

Алисию Дей, гражданку США, которая выгуляла теленка по Красной площади в центре столицы, арестовали на 13 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.

По данным суда, такое наказание было назначено при рассмотрении административного протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В наказание за первое нарушение Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Внимание органов охраны правопорядка женщина привлекла из-за того, что прогулялась со своим теленком в центре Москвы по Красной площади. Известно, что подобные акции зоозащиница организовывает не впервые. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Происшествия,Видео,Алисия Дей,
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