Алисию Дей, гражданку США, которая выгуляла теленка по Красной площади в центре столицы, арестовали на 13 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 1 февраля.

По данным суда, такое наказание было назначено при рассмотрении административного протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, в отношении зоозащитницы были составлены два административных протокола по статьям «Нарушение установленного порядка организации шествия» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В наказание за первое нарушение Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей.