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42 минуты назад

Выгулявшая теленка на Красной площади американка объяснила свой поступок

Никита Бородкин

Гражданка США Алисия Дей, попытавшаяся выгулять теленка в центре Москвы, объяснила мотив своего поступка. Как сообщает РИА Новости, на суде по административному делу она заявила, что хотела показать своему питомцу по имени Доктор Теленок Красную площадь.

Выгулявшая теленка на Красной площади американка объяснила свой поступок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что на активистку составили административные протоколы по статьям «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Сопротивление полиции».

На суде девушка заявила, что не проводила зоозащитную акцию, а лишь решила «полюбоваться видами». Вместе с тем полицейские утверждают, что Дей кричала на красной площади: «Животные не еда!», препятствуя проходу граждан и используя теленка в «качестве наглядной агитации».

Зоозащитница также рассказала, что после «выгула» хотела отправить животное в арендованную ей конюшню в Кирове, где у нее живут еще два теленка. Сейчас он временно находится в приюте для диких животных.

Тверской суд Москвы оштрафовал девушку на 20 тысяч рублей по первому протоколу. Решение суда по второму административному делу станет известно позднее.

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