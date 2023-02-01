Выгулявшая теленка на Красной площади американка объяснила свой поступок

Гражданка США Алисия Дей, попытавшаяся выгулять теленка в центре Москвы, объяснила мотив своего поступка. Как сообщает РИА Новости, на суде по административному делу она заявила, что хотела показать своему питомцу по имени Доктор Теленок Красную площадь.

Напомним, что на активистку составили административные протоколы по статьям «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Сопротивление полиции».

На суде девушка заявила, что не проводила зоозащитную акцию, а лишь решила «полюбоваться видами». Вместе с тем полицейские утверждают, что Дей кричала на красной площади: «Животные не еда!», препятствуя проходу граждан и используя теленка в «качестве наглядной агитации».

Зоозащитница также рассказала, что после «выгула» хотела отправить животное в арендованную ей конюшню в Кирове, где у нее живут еще два теленка. Сейчас он временно находится в приюте для диких животных.