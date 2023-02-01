В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
6 минут назад

Избиение блогерши в Петербурге попало на видео

Никита Бородкин

Избиение блогера Анны Леоновой на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что конфликт произошел вечером 28 января рядом с домом Леоновой. Предположительно, блогер сделала замечание мужчине, который справлял нужду на припаркованную во дворе машину, что якобы и стало причиной агрессии.

На кадрах видно, что нападавший начал преследовать Анну еще во дворе дома. Когда женщина подошла к остановке, злоумышленник напал на нее и стал избивать руками и ногами. Наличие нескольких человек неподалеку не остановило его, а сами очевидцы не попытались вмешаться.

После избиения блогера мужчина покинул место происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Саму Леонову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Анна Леонова ведет в социальных сетях блог, на который подписаны сотни тысяч человек, а также возглавляет маркетинговую компанию. Она позиционирует себя как «наставницу миллионеров».

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители