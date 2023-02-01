Избиение блогерши в Петербурге попало на видео

Избиение блогера Анны Леоновой на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что конфликт произошел вечером 28 января рядом с домом Леоновой. Предположительно, блогер сделала замечание мужчине, который справлял нужду на припаркованную во дворе машину, что якобы и стало причиной агрессии.

На кадрах видно, что нападавший начал преследовать Анну еще во дворе дома. Когда женщина подошла к остановке, злоумышленник напал на нее и стал избивать руками и ногами. Наличие нескольких человек неподалеку не остановило его, а сами очевидцы не попытались вмешаться.

После избиения блогера мужчина покинул место происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Саму Леонову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.