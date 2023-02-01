СБУ предъявила новое обвинение экс-главе компании "Мотор сич"

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила находящемуся под арестом по обвинению в коллаборационизме бывшему руководителю компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву новое обвинение. Как сообщила в среду СБУ, арестованный обвиняется в "содействии деятельности террористической организации".

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Спецслужба утверждает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине руководитель "Мотор сич" сотрудничал с предприятием, которое с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР). Его целью были поставки авиакомплектующих на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

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"Установлено, что в результате контракта бюджет <...> ДНР получил более 290 млн рублей в виде налогов от реализации авиапродукции для нужд" РФ, заявляет СБУ. "На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ предъявили главе промышленного гиганта новое обвинение по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Содействие деятельности террористической организации")", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Офис Генпрокурора Украины в свою очередь сообщил в среду, что, "по данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения - Снежнянского машиностроительного завода ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в г. Снежное Донецкой области". Компания "Мотор Сич "через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства АО "Мотор Сич", утверждают в прокуратуре.

В сообщении СБУ говорится также, что "во время обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ". Досудебное расследование продолжается, добавили в ведомстве.