Россиянина осудили на 20 лет колонии за убийство двухлетнего сына друзей

Московский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 36-летнего местного жителя за убийство двухлетнего мальчика и избиение его полуторогодовалого брата. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ Марина Круглякова / Коммерсантъ

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 8 июня 2022 в квартире в городе Лобне фигурант остался с двумя маленькими детьми друзей. Они вместе жили. Мужчина напился и избил двухлетнего ребенка, нанеся смертельные ранения. Известно, что 1 июня он несколько раз ударил младшего брата жертвы. У него был зафиксирован перелом ключицы.