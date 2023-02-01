Невзорова* заочно приговорили к восьми годам заключения

Журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорили к 8 годам. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.

Также журналисту запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.

Накануне прошли прения сторон. Гособвинитель запросил для журналиста 10 лет лишения свободы. Сами слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Представлять интересы Невзорова был назначен госзащитник. На заседании она настаивала на отсутствии состава преступления, так как вся информация журналистом была взята из других источников.

Напомним, Невзоров* обвиняется в том, что «выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией» и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в соцсетях публикации и видеоролики с заведомо ложной информацией о СВО. Сам же журналист находится в это время за пределами России.