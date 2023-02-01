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25 минут назад

Суд в Египте продлил срок задержания российским морякам на 45 суток

Газета.Ru

Суд в Египте продлил срок ареста капитана и старшего помощника судна Soy на 45 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

Суд в Египте продлил срок задержания российским морякам на 45 суток
Фото: Nina Lyashonok/APNina Lyashonok/AP

"Процесс начался. По информации от их адвоката, суд постановил продлить срок содержания под стражей экипажа еще на 45 суток", - пояснили в профсоюзе.

Ранее в Генконсульстве РФ говорили, что российские дипломаты плотно занимаются ситуацией с задержанным в египетской Александрии грузовым кораблем Soy.

У экипажа есть доступ ко всем необходимым медикаментам, их состояние здоровья не вызывает опасения.

Предварительно, на борту судна находились "лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества". Судно разгрузилось в порту Александрии 4 ноября. Экипаж подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, который запрещено ввозить в Египет.

Моряки заявили, что ничего не знали о перевозке трамадола, так как контейнеры с веществом были опломбированы.

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