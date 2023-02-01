Суд в Египте продлил срок задержания российским морякам на 45 суток

Суд в Египте продлил срок ареста капитана и старшего помощника судна Soy на 45 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профсоюз моряков.
"Процесс начался. По информации от их адвоката, суд постановил продлить срок содержания под стражей экипажа еще на 45 суток", - пояснили в профсоюзе.
Ранее в Генконсульстве РФ говорили, что российские дипломаты плотно занимаются ситуацией с задержанным в египетской Александрии грузовым кораблем Soy.
У экипажа есть доступ ко всем необходимым медикаментам, их состояние здоровья не вызывает опасения.
Предварительно, на борту судна находились "лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества". Судно разгрузилось в порту Александрии 4 ноября. Экипаж подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, который запрещено ввозить в Египет.
Моряки заявили, что ничего не знали о перевозке трамадола, так как контейнеры с веществом были опломбированы.