Рашкин не смог обжаловать приговор по делу об убийстве лося

Суд не нашёл оснований для отмены вступивших в силу судебных решений в отношении экс-депутата Госдумы.
Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Рашкин не первый раз пытался обжаловать приговор: в мае прошлого года защита политика подавала апелляцию, но суд оставил её без удовлетворения. Оспорить досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ Рашкину также не удалось.
В октябре 2021 года политик принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Депутат был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться ещё на два года.