Рашкин не смог обжаловать приговор по делу об убийстве лося

Суд не нашёл оснований для отмены вступивших в силу судебных решений в отношении экс-депутата Госдумы.

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Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Рашкин не первый раз пытался обжаловать приговор: в мае прошлого года защита политика подавала апелляцию, но суд оставил её без удовлетворения. Оспорить досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ Рашкину также не удалось.