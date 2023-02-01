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1 час назад

Валерий Рашкин не смог обжаловать приговор по делу об убийстве лося

Говорит Москваиещё 4

Суд не нашёл оснований для отмены вступивших в силу судебных решений в отношении экс-депутата Госдумы.

Рашкин не смог обжаловать приговор по делу об убийстве лося
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Рашкин не первый раз пытался обжаловать приговор: в мае прошлого года защита политика подавала апелляцию, но суд оставил её без удовлетворения. Оспорить досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ Рашкину также не удалось.

В октябре 2021 года политик принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Депутат был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться ещё на два года.

Происшествия,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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