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54 минуты назад

В Москве неизвестный ограбил сотрудницу полиции в подъезде ее дома

Газета.Ru

В Москве неизвестный напал на сотрудницу полиции в подъезде ее жилого дома и украл у нее сумку с ценными вещами, сообщается в Telegram-канале 112.

В Москве неизвестный ограбил сотрудницу полиции в подъезде ее дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудница полиции возвращалась домой. Вместе с ней в подъезд зашел неизвестный, который на лестничной площадке спросил, не узнает ли она его. Женщина сказала, что не узнает, тогда мужчина ударил ее кулаком по лицу, отобрал сумку, ударил еще несколько раз и сбросил с лестницы.

Уточняется, что в сумке лежал смартфон, 1500 рублей наличными, беспроводные наушники, банковские карты и удостоверение сотрудника МВД.

Личность злоумышленника устанавливается, его ищут. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.

Ранее в Уфе мужчина избил и ограбил трех женщин за полтора часа. Позже грабителя задержала полиция. Он сознался в совершенных ограблениях и избиениях и написал явку с повинной.

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