Американку с теленком задержали на Красной площади

Американская активистка приехала прогуляться с теленком на Красной площади и была задержана
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел 31 января. Дей Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в интернете. 34-летняя женщина решила показать теленку сердце столицы и привезла его прямо на Красную площадь.
В итоге гражданку США задержали. В отделе полиции на нее был составлен протокол об административном правонарушении.
Стоит отметить, что Дей Алисия ранее прославилась как активистка и защитница животных на Западе. В 2019 году про нее написала газета Daily Mail, когда она она спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона. Женщина поселила ее в своей в маленькой квартире.