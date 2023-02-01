Американку с теленком задержали на Красной площади

Американская активистка приехала прогуляться с теленком на Красной площади и была задержана

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Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 31 января. Дей Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в интернете. 34-летняя женщина решила показать теленку сердце столицы и привезла его прямо на Красную площадь.

В итоге гражданку США задержали. В отделе полиции на нее был составлен протокол об административном правонарушении.