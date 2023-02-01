В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
57 минут назад

Американку с теленком задержали на Красной площади

ЧП Столицаиещё 2

Американская активистка приехала прогуляться с теленком на Красной площади и была задержана

Американку с теленком задержали на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 31 января. Дей Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в интернете. 34-летняя женщина решила показать теленку сердце столицы и привезла его прямо на Красную площадь.

В итоге гражданку США задержали. В отделе полиции на нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Стоит отметить, что Дей Алисия ранее прославилась как активистка и защитница животных на Западе. В 2019 году про нее написала газета Daily Mail, когда она она спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона. Женщина поселила ее в своей в маленькой квартире.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители