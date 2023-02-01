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1 час назад

Главу Счетной палаты российского региона заподозрили в превышении полномочий

Lenta.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Счетной палаты Самарской области Елену Дуброву по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Задержана глава Счетной палаты Самарской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»). Расследование занимается Главное следственное управление при ГУ МВД Самарской области. Других подробностей и фабулу дела Хинштейн не сообщил.

Дуброва возглавляет Счетную палату региона с 2019 года. Прежде она руководила департаментом образования Самары.

31 января сообщалось о задержании в Крыму депутата за хищение 300 тысяч рублей из бюджета. Народный избранник, который также был исполняющим обязанности директора Тарханкутского парка и председателем Федерации футбола Черноморского района, в течение девяти месяцев незаконно выписывал себе премии, не уведомляя об этом начальство.

Происшествия,Александр Хинштейн,Госдума,
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