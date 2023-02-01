В Хакасии пресекли хакерскую атаку на перинатальный центр

Хакерскую атаку на Республиканский клинический перинатальный центр в Абакане с целью получения персональных данных жителей региона предотвратили в Хакасии. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
"В Хакасии УФСБ совместно с отделом информационных технологий и защиты информации ГБУХ РХ "Республиканский клинический перинатальный центр" пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в январе с IP-адресов, зарегистрированных в странах Прибалтики, был зафиксирован факт технической разведки с целью получения персональных данных жителей региона. Специалисты нейтрализовали хакерскую атаку и установили дополнительное программное обеспечение, способное повысить уровень безопасности информационных систем медучреждения.