В США из-за снежной бури отменили 1,6 тыс. авиарейсов

Более 1,6 тыс. авиарейсов отменены в США из-за сильных снегопадов. Об этом во вторник сообщил портал Flightaware.com.

По его данным, во вторник было отложено также 2 602 внутренних и международных рейса, значительная их часть должна была осуществляться авиакомпанией Southwest Airlines.

В декабре компания Southwest Airlines уже столкнулась с критикой, когда отменила в праздничные дни более 16 тыс. рейсов из-за непогоды и технических причин. После этого Министерство транспорта США заявило о начале проверки ситуации с отменой и задержкой рейсов этой компании.