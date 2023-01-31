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1 час назад

В США из-за снежной бури отменили 1,6 тыс. авиарейсов

ТАСС

Более 1,6 тыс. авиарейсов отменены в США из-за сильных снегопадов. Об этом во вторник сообщил портал Flightaware.com.

В США из-за снежной бури отменили 1,6 тыс. авиарейсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, во вторник было отложено также 2 602 внутренних и международных рейса, значительная их часть должна была осуществляться авиакомпанией Southwest Airlines.

В декабре компания Southwest Airlines уже столкнулась с критикой, когда отменила в праздничные дни более 16 тыс. рейсов из-за непогоды и технических причин. После этого Министерство транспорта США заявило о начале проверки ситуации с отменой и задержкой рейсов этой компании.

Значительная часть Соединенных Штатов в прошлом месяце оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.

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