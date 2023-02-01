Ссора двух водителей на МКАД привела к стрельбе

Два водителя поссорились на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников конфликта произвел выстрел светошумовым патроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Инцидент произошел вечером 31 января в районе 57-го км МКАД.

"По предварительной информации, после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оба участника инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств конфликта.