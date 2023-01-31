Россиян задержали за подготовку убийства судебного пристава

По версии следствия, подозреваемые создали преступную группу, чтобы расправиться с судебным приставом. Мотив убийства связан с его служебной деятельностью. Фигуранты решили поджечь дом пристава и его автомобиль — для этого подозреваемые стали подыскивать исполнителей. Об этом узнали оперативники и выступили в роли поджигателей.