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17 минут назад

Мужчина за полтора часа избил и ограбил трех женщин в Уфе

Елена Прошина

В Уфе 34-летний мужчина избил и ограбил трех женщин. Его задержали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Мужчина за полтора часа избил и ограбил трех женщин в Уфе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 27 января. Мужчина пришел в массажный салон, где ему провели сеанс массажа шейно-воротниковой зоны. Затем он несколько раз ударил администратора и забрал ее смартфон. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Мужчину попыталась задержать другая сотрудница салона, но он оттолкнул ее, в результате чего женщина упала и ударилась головой о стену.

Нападавший же в это время выбежал на улицу, где увидел 33-летнюю местную жительницу около подъезда по улице имени Юрия Гагарина. Он подбежал к ней и нанес удар сзади, после он выхватил у нее телефон и попытался скрыться. Однако пострадавшая начала кричать и прохожие задержали мужчину.

Затем его передали приехавшим по вызову полицейским, которые доставили его в отделение с целью разбирательства. Нападавший полностью признал свою вину. При этом он не смог объяснить своего поступка, заявив, что на необдуманные действия его толкнули проблемы в семейной жизни.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о грабеже и избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Происшествия,Юрий Гагарин,
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