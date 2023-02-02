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16 минут назад

В Брянской области трое мужчин жестоко убили пенсионерку из-за 15 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 3

В Брянской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в убийце пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В Брянской области трое мужчин жестоко убили пенсионерку из-за 15 тысяч рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Трагедия произошла в апреле 2022 года в селе Октябрьское.

Трое обвиняемых в возрасте 37, 38 и 53 лет договорились о хищении денежных средств у пенсионерки, распределив между собой роли. Двое из них вломились в дом потерпевшей и, угрожая хозяйке ножом, потребовали отдать им деньги. Женщина отказалась, после чего злоумышленники связали ей руки и ноги и закрыли рот, а также нанесли многочисленные удары по голове и туловищу. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

После этого они нашли в доме 15 тысяч рублей и скрылись вместе с третьим обвиняемым, который все время находился в автомобиле и наблюдал за обстановкой.

Все трое мужчин заключены под стражу, дело направлено в суд.

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