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11 минут назад

Судно потеряло ход в Охотском море

Елена Прошина

Судно «Амбер Балтик» потеряло ход в Охотском море на западном побережье Камчатки, у него вышел из строя главный двигатель из-за шторма. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном морском спасательно-координационном центре Росморречфлота.

Судно потеряло ход в Охотском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, судно следовало из порта в городе Пусан в Южной Корее в Петропаловск-Камчатский. Однако на середине пути 29 января у него из-за плохой погоды вышел из строя главный двигатель. В результате судну пришлось стать на якорь и отправить сигнал SOS.

«"Амбер Балтик" потеряло ход, к месту происшествия было направлено спасательное судно. В настоящее время аварийное судно взято на буксир, но его транспортировка в порт Петропавловска-Камчатского осложняется из-за шторма», — отметили в Росморречфлота.

Известно, что на помощь к «Амбер Балтик» направили Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ на судне-буксире ледового класса «Справедливый». Он прибыл к месту 30 января и сейчас постепенно буксирует судно в Петропавловск-Камчатский.

О количестве человек на борту «Амбер Балтик» пока ничего не сообщается.

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