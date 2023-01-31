В Красноярске нашли обглоданное собаками тело пенсионера

Недалеко от Красноярска местные жители обнаружили в дачном массиве тело мужчины, которое было обглодано собаками. О трагедии сообщает интернет-портал «7 канал Красноярск».

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В настоящий момент известно, что останки принадлежат пожилому мужчине. Тело нашел сын, который отправился его искать, когда отец долго не возвращался домой.

По информации источника, погибший отправился в дачный дом за овощами. Он решил сократить путь, пройдя по тропинке через пустырь. Там, как рассказали местные, обитает много безнадзорных собак, однако они никогда не проявляли агрессию в отношении людей.

Причина смерти мужчины устанавливается. Правоохранительные органы официальных заявлений пока не делали.