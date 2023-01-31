Прокуратура требует проговорить Невзорова к 9 годам колонии

Сторона обвинения в ходе прений в Басманном районном суде попросила заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) к девяти годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.