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59 минут назад

Обвинение попросило суд заочно приговорить журналиста Невзорова к девяти годам по делу о фейках про ВС РФ

Агентство «Москва»иещё 9

Сторона обвинения в ходе прений в Басманном районном суде попросила заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) к девяти годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Прокуратура требует проговорить Невзорова к 9 годам колонии
Фото: Александр Невзоров / ВКонтактеАлександр Невзоров / ВКонтакте

«Прошу признать Невзорова виновным и заочно назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с запретом на администрирование интернет-ресурсов на четыре года», - заявил прокурор Олег Лавров.

Невзоров обвиняется в распространении недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Журналист покинул Россию в марте, до возбуждения уголовного дела, судебное разбирательство прошло без него.

Происшествия,Олег Лавров,Александр Невзоров,Верховный суд,
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