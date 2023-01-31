Сторонника «Правого сектора» задержали в Кисловодске

Россиянина, который присягнул «Правому сектору»*, задержали в городе Кисловодск Ставропольского края. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

Фото: shutterstock shutterstock

По предварительным данным, задержанный вступил в переписку с представителями экстремистской организации через мессенджер и выразил готовность действовать в интересах группировки. Он также записал видеообращение, на которой принес присягу «Правому сектору»*.

Его преступную деятельность пресекли, злоумышленника задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другого злоумышленника задержали силовики в Севастополе. Мужчину подозревают в участии в деятельности украинской террористической организации.