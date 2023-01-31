Мобилизованный россиянин «пожелал отдохнуть» и получил срок

Мобилизованный житель Владимирской области Дмитрий Андрианов самовольно уехал домой отдыхать и получил срок. Это следует из приговора, опубликованного на сайте Владимирского гарнизонного суда.

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Из дела россиянина следует, что он был мобилизован на военную службу 15 октября 2022 года, однако через десять дней он пожелал отдохнуть и сделать перерыв в подготовке и уехал домой.

«Он решил самовольно оставить место службы и убыть к себе домой, поскольку полагал, что занятия по боевой подготовке с личным составом не проводятся, а также потому, что он соскучился по дому», — говорится в приговоре.

В самоволке Андрианов пробыл десять дней, вплоть до 4 ноября, после чего сам явился в военную комендатуру. В итоге суд приговорил россиянина к году колонии-поселения. Отдельно в приговоре подчеркивается, что каких-либо веских условий для оставления части у Андрианова не было: «О каких-либо тяжелых жизненных обстоятельствах не заявлял, на состояние своего здоровья не жаловался, насилия к тому никто не применял».