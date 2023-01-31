В Красноярске из окна девятого этажа выпал раздетый ребенок

Ребенка под окнами многоэтажки обнаружили прохожие возле дома на проспекте Металлургов в Красноярске, сообщает Telegram-канал «ТВК».

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По сообщениям очевидцев, пятиклассник выпал из окна квартиры на девятом этаже, мальчик был раздет. Свидетели произошедшего вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.

Медики диагностировали у ребенка множественные травмы, характерные для падения с высоты, бригадой реанимации он был доставлен в ближайшую больницу, но несмотря на все усилия врачей скончался.

Известно, что погибший учился в пятом классе местной школы. В региональном СК пока не комментируют трагический случай, обстоятельства инцидента еще выясняются.