В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
3 часа назад

Тело женщины с оторванной кистью нашли на юго-востоке столицы

Москва24иещё 1

Тело женщины со множественными травмами было найдено на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Труп женщины с оторванной кистью был найден в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Уточняется, что у мертвой женщины 40–45 лет зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу.

"У погибшей оторвана левая кисть: такая травма характерна при сдавливающем воздействии механизмов", – добавил источник.

Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.

Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в отеле в центре столицы. По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.

Женщина скончалась от передозировки запрещенными веществами. Первичный осмотр тела сотрудниками правоохранительных органов не показал признаков насильственной смерти.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители