Труп женщины с оторванной кистью был найден в Москве

Тело женщины со множественными травмами было найдено на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Уточняется, что у мертвой женщины 40–45 лет зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу.
"У погибшей оторвана левая кисть: такая травма характерна при сдавливающем воздействии механизмов", – добавил источник.
Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.
Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в отеле в центре столицы. По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.
Женщина скончалась от передозировки запрещенными веществами. Первичный осмотр тела сотрудниками правоохранительных органов не показал признаков насильственной смерти.