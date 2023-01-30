В Нигерии уничтожили базу террористов

"Цель операции состояла в ликвидации базы ISWAP, расположенной в лесном массиве Матари на территории Нигерии, - цитирует заявление военных агентство AFP. - Данная база использовалась террористами для нападения на расположенные поблизости военные и гражданские объекты. После того как разведка выявила на базе группу из 50 боевиков, по ней были нанесены точечные удары. Отходившие от базы боевики попали в засаду, и 36 из них были захвачены в плен".