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1 час назад

Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело

Lenta.ru

В Краснодарском крае бывший муж застрелил нового сожителя жены и они вместе спрятали его тело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Экс-супруг Александр пришел к дому, где его бывшая супруга Ольга жила с новым возлюбленным Дмитрием. Там россиянин устроил разборки на почве ревности. В ходе конфликта Александр вынул обрез и выстрелил в соперника. Дмитрий погиб на месте.

Ольга пришла на помощь бывшему мужу в сокрытии убийства. Вместе они на автомобиле погибшего вывезли тело в поле и закопали.

Вскоре убитого нашли и задержали экс-супругов. Оба дали признательные показания.

29 января сообщалось о тройном убийстве, совершенном на севере Москвы. По предварительным данным, мужчина убил сына и жену, а затем лишил жизни себя. Их тела были обнаружены в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы.

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