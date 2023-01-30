В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
52 минуты назад

Найденный мертвым студент из Новосибирска перед исчезновением оставил предсмертную записку

Газета.Ruиещё 1

В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 18-летнего студента Степана Малкова. Об этом сообщает Сиб.фм.

Найденный мертвым студент перед исчезновением оставил предсмертную записку
Фото: Лиза АлертЛиза Алерт

Малков перестал выходить на связь 11 января. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. 28 января останки молодого человека нашли в Новосибирском районе. Региональные следственные органы проводят проверку. В день своего исчезновения юноша опубликовал прощальное письмо в социальных сетях. Он обратился к своим друзьям, отметив, что их отношения получились сложными. Также молодой человек жаловался на депрессивное состояние. Причина смерти студента устанавливается.

Ранее сообщалось, что в квартире покончившего с собой 11-летнего мальчика из Новосибирска обнаружили предсмертную записку.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители