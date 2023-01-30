Найденный мертвым студент перед исчезновением оставил предсмертную записку

Малков перестал выходить на связь 11 января. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. 28 января останки молодого человека нашли в Новосибирском районе. Региональные следственные органы проводят проверку. В день своего исчезновения юноша опубликовал прощальное письмо в социальных сетях. Он обратился к своим друзьям, отметив, что их отношения получились сложными. Также молодой человек жаловался на депрессивное состояние. Причина смерти студента устанавливается.