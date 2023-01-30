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20 минут назад

Число жертв взрыва в мечети Пешавара возросло до 28

ТК «Звезда»

Число погибших при взрыве в мечети Пешавара в Пакистане возросло до 28, пострадавших - до 150. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Число жертв взрыва в мечети Пешавара возросло до 28
Фото: TwitterTwitter

Согласно сообщению, официальный представитель местной больницы Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение и некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Телеканал также сообщает, что в результате взрыва обрушилась часть здания, несколько человек, стоящих в первом ряду во время молитвы, предположительно, находились под ним.

Ранее в пакистанской мечети в городе Пешавар произошел взрыв во время молитвы. Сообщалось, что взрыв осуществил террорист-смертник, который стоял в первом ряду во время молитвы.

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