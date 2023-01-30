Число жертв взрыва в мечети Пешавара возросло до 28

Число погибших при взрыве в мечети Пешавара в Пакистане возросло до 28, пострадавших - до 150. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Фото: Twitter Twitter

Согласно сообщению, официальный представитель местной больницы Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение и некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Телеканал также сообщает, что в результате взрыва обрушилась часть здания, несколько человек, стоящих в первом ряду во время молитвы, предположительно, находились под ним.