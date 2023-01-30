В Волгограде двое подростков пострадали в массовой драке

Проверка организована полицейскими в Волгограде после обращения матерей двух 15-летних мальчиков об избиении их сыновей неизвестными. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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"В дежурную часть отдела полиции Тракторозаводского района поступили два сообщения от женщин, которые просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, причинивших 29 января у дома №10 на ул. Н. Отрады телесные повреждения их 15-летним сыновьям. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях было распространено видео массовой драки с участием не менее 10 человек в одном из волгоградских дворов.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.