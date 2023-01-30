Два опасных пациента сбежали из психбольницы в Казани

Два социально опасных пациента сбежали из психбольницы в Казани вечером в субботу, 28 января. Как сообщает РЕН ТВ, они обвинялись в совершении тяжелых преступлений и были направлены на принудительное лечение в стационар.

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По информации телеканала, в отношении обоих беглецов возбуждались уголовные дела. Один из них привлекался к ответственности за многочисленные случаи грабежа, нанесение тяжких телесных повреждений и избиения. На второго возбуждали уголовное дело за грабеж.

Отмечается, что мужчины покинули учреждение в больничных пижамах. У обоих имеются татуировки.