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16 минут назад

Россиянин напал с пистолетом на 16-летнего подростка из-за 280 рублей

Lenta.ruиещё 1

Житель Абакана в Хакасии напал с пневматическим пистолетом на 16-летнего подростка из-за 280 рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления следственного комитета России.

Россиянин напал с пистолетом на 16-летнего подростка из-за 280 рублей
Фото: UnsplashUnsplash

Все произошло на городском автовокзале. Россиянин заметил деньги, лежащие на подоконнике павильона по ремонту обуви, и решил их взять. В помещении в тот момент находился сын владельца.

Мужчина, угрожая юноше пистолетом, забрал денежные средства в размере 280 рублей. Позже его задержали полицейские.

В отношении жителя Абакана возбудили уголовное дело. Следователи начали выяснять другие обстоятельства происшествия.

18 января сообщалось, что в Красноярске мужчина избил школьника и пенсионерку в торговом центре на проспекте 60 лет образования СССР. Приехавшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов не сразу удалось задержать злоумышленника.

Россиянин ранее был судим по статьям о хищении денежных средств, грабеже, краже, угоне транспортных средств и причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи возбудили уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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