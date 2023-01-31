В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

Вечерняя Москваиещё 6

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Пять человек погибли от отравления угарным газом на Урале
Фото:  mos.ru/Максим Денисов mos.ru/Максим Денисов

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в населенном пункте Дружинино, расположенного в 65 километрах от регионального центра.

— Пять человек, гибель от угарного газа, — передает слова своего собеседника РИА Новости.

Похожая ситуация произошла 13 декабря 2022 года в Подмосковье, где три человека погибли и еще один пострадал в результате отравления угарным газом. По предварительной информации, трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал». Местные жители почувствовали сильный запах газа и сообщили об этом в экстренные службы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители