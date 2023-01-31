Пять человек погибли от отравления угарным газом на Урале

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: mos.ru/Максим Денисов mos.ru/Максим Денисов

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в населенном пункте Дружинино, расположенного в 65 километрах от регионального центра.

— Пять человек, гибель от угарного газа, — передает слова своего собеседника РИА Новости.