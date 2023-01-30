В Красноярске эвакуировали учеников школы

Лицей №1 эвакуирован в Красноярске, на месте работают правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении образования в понедельник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Лицей №1 эвакуирован, на месте работают правоохранительные органы", - сообщил представитель управления образования, добавив, что не располагает другой информацией.

В региональном главке МВД пока не комментируют данную информацию.