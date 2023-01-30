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5 минут назад

В Красноярске эвакуировали учеников и преподавателей лицея

ТАССиещё 1

Лицей №1 эвакуирован в Красноярске, на месте работают правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении образования в понедельник.

В Красноярске эвакуировали учеников школы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лицей №1 эвакуирован, на месте работают правоохранительные органы", - сообщил представитель управления образования, добавив, что не располагает другой информацией.

В региональном главке МВД пока не комментируют данную информацию.

Утром в понедельник в Ачинске (Красноярский край) 11 образовательных учреждений получили сообщения о минировании. Все они оказались ложными. Сейчас они работают в штатном режиме.

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